Врач-диетолог подсказала, как можно правильно питаться при высокой занятости

Занятым людям сложно найти время на приготовление полезных блюд. Врач-диетолог Татьяна Залетова рекомендует в таком случае воспользоваться доставкой готовой еды.

Во время приготовления домашних блюд повар контролирует количество соли и специй, но если нет возможности готовить, стоит выбрать готовые ингредиенты с доставкой.

"Сервисы доставки готовой и здоровой еды – это хороший выход для людей, которые не успевают готовить самостоятельно... Эти сервисы позволяют составить рацион, учитывая калорийность продуктов и другие параметры", — пояснила Залетова.

Готовые завтраки и ужины можно заказать с учетом калорийности или для людей с диабетом и заболеваниями ЖКТ. У такого метода есть единственный недостаток — достаточно высокая цена. Качественная еда в готовом виде с доставкой будет стоить дороже приготовленной самостоятельно.