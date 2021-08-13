"Тяжелый, потому что правдивый": Роджерс похвалил фильм "Солнцепек" за реализм

Общественный деятель Александр Роджерс поделился впечатлением о фильме "Солнцепек" и назвал его лучшим российским кино за последние годы, отметив правдоподобность картины.

Александр Роджерс рассказал, что являлся непосредственным участником нескольких сцен, показанных в фильме. Он подчеркнул, что лента очень реалистична и подробно описывает события, которые происходили в Донбассе весной 2014 года. Свое мнение аналитик высказал в беседе с корреспондентом издания "Журналистская правда".

"Очень правдивый фильм. Хороший, потому что правдивый. И тяжелый, потому что правдивый. Смотреть тяжело, а не смотреть нельзя", — считает Роджерс.

Общественный деятель назвал "Солнцепек" лучшим российским кино за много лет. Собеседник сравнил картину с фильмом «Иди и смотри», отметив, что главные роли в обеих лентах играет Алексей Кравченко.

"Эмоции накрывают особенно сильно, когда помнишь, что показанное – это локальные эпизоды, происходившие в одном месте, а такое творилось (и продолжает твориться) на всей протяженности "линии соприкосновения", — подытожил аналитик.

Роджерс настоятельно рекомендует всем россиянам посмотреть "Солнцепек" и сделать выводы.