«Неужели все так плохо»: Ройзмана расстроило решение Куйвашева выращивать коноплю

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что в регионе скоро начнут выращивать техническую (промышленную) коноплю. Специалисты уже продемонстрировали Куйвашеву пример культивации растения в рамках агровыставки «Всероссийский день поля», которая проходит под Екатеринбургом.

«Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю», — подписал публикацию губернатор.

Среди возможных дивидендов от такого растительного сырья глава региона назвал производство одежды. Подписчики Куйвашева отреагировали на инициативу с иронией.

Prt Scr instagram.com / @evgenykuyvashev Подт

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в комментарии «Политике Сегодня» не взялся оценивать экономическую выгоду от выращивания конопли, а лишь лаконично выразил свое сожаление:

«Неужели все так плохо».

Ранее губернатор Свердловской области навлек на себя гнев жителей Екатеринбурга из-за деревьев: Куйвашев распорядился вырубить все тополя в черте города.