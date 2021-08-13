Опрос Fox News продемонстрировал падение рейтинга Байдена

Американский телеканал Fox News опубликовал результаты недавнего опроса среди граждан США, которые показывают рост недовольства президентом Джозефом Байденом. Если в прошлом месяце решения демократа критиковали 43% населения, то в данный момент число недовольных выросло до 46%.

Уровень одобрения того, как Байден справляется с экономическими проблемами, также упал с 53% до 48%. Более того, выросло недовольство его действиями в отношении мигрантов и пандемии коронавируса.

Опрос показал, что американцы все больше опасаются роста инфляции, о чем ранее говорили аналитики авторитетного западного издания USA Herald. 86% населения США недовольно стремительным ростом цен на продукты питания и товары первой необходимости, 81% беспокоится о высоком уровне насилия на улицах.