Карасев рассказал о сделке по Донбассу, которую Меркель хочет предложить Киеву

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, чей визит на Украину намечен на 22 августа, привезет Киеву предложение сделки по мирному урегулированию в Донбассе.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал киевский политолог, глава «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, по словам которого Меркель предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить новый контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС сроком на 10 лет в обмен на исполнение «Минских соглашений», которые предполагают начало федерализации Украины.

При этом Карасев напомнил, что предложение сделки, которое Меркель привезет в Киев, полностью понятно, и работа в этой области ведется уже давно. Начало работы над соглашением было положено во время визита Владимира Зеленского в Берлин, потом работа продолжилась во время встречи Меркель с президентом США Джо Байденом, теперь она продолжится в ходе переговоров Меркель и Зеленского в Киеве, а потом, как ожидается, канцлер ФРГ нанесет еще «прощальный» визит в Москву, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

«Она (сделка) состоит в чем? Что Украина может получить десятилетний контракт, транзитный контракт на российский газ через украинскую ГТС в Европу, но в обмен на реализацию "формулы Штайнмайера", — объясняет Карасев. — Кстати, Путин об этом говорил, что "я не против, но если эти деньги за транзит не перейдут на финансирование украинских военных на Донбассе"».

Таким образом, по словам украинского политолога, получается такой четырехугольник. Во всяком случае, этого хочет Ангела Меркель, которая, стремясь решить вопрос с «Северным потоком – 2» обращается с соответствующими предложениям к президентам США, России и Украины, заключил Вадим Карасев.

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Напомним, в июне текущего года Германия и Соединенные Штаты Америки заключили соглашение по «Северному потоку – 2», суть которого, как рассказали в Госдепартаменте США, заключается в том, что Вашингтон прекратит санкционное давление на новый российско-европейский газопровод, а Берлин со своей стороны обеспечит продление контракта на транзит российского газа через территорию Украины еще на десять лет после окончания действующего контракта, который закончится в 2024 году.