Требования бизнесмена Пригожина к Волкову удовлетворены тверским судом

Исковые требования петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику блогера Алексея Навального Леониду Волкову удовлетворены Пролетарским районным судом города Твери.

Речь идет о признании недостоверными и порочащими сведений, которые ответчик распространял на личных страницах в соцсетях Facebook и Twitter. Суд в результате рассмотрения дела обязал Волкова выплатить в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Поскольку соратник блогера находится в федеральном розыске, чтобы соблюсти права ответчика, Пролетарский районный суд обеспечил представление его интересов адвокатом за счет государства.

Кроме того, в ходе заседания признаны недостоверными сведения о якобы причастности бизнесмена к гибели российских журналистов в ЦАР. Юридическая служба компании "Конкорд" выразила благодарность сотрудникам тверского суда за высокий профессионализм и проделанную работу.

Суд ранее постановил, что в распространяемых от имени Волкова сообщениях, касающихся Пригожина, действительно есть состав преступления. Юридическая служба компании "Конкорд" просила возбудить дело по статье о клевете.