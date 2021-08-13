Глава СОМБ Иванов обратился к жителям ЦАР по случаю Дня независимости страны

Руководитель российского Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов тепло поздравил жителей Центральноафриканской республики с Днем независимости.

Иванов опубликовал свое поздравление на странице официальной группы СОМБ в социальной сети "ВКонтакте", его цитирует ФАН.

"Я и мои коллеги — инструкторы, работающие в ЦАР, обучающие защищать народ республики, искренне поздравляем с этим праздником каждого жителя. Те, кто прошел сквозь ад, войну и тиранию, знают, какое это счастье — быть свободным", — подчеркнул Иванов.

Руководитель СОМБ добавил, что весь мир знает о героической борьбе жителей ЦАР с международным терроризмом и экстремизмом.

Иванов пожелал центральноафриканцам стойкости и выразил уверенность в их готовности сохранить отвоеванную страну с доблестью и достоинством. Каждый житель ЦАР должен чувствовать полную безопасность на собственной земле, резюмировал глава СОМБ.