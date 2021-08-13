Новосибирск кусает Локотя. За что жители хотят уволить «красного» мэра

Сибиряки впервые в истории России запустили процедуру отзыва градоначальника со своего поста. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть — соратник Геннадия Зюганова в КПРФ и поклонник кубинского революционера Фиделя Кастро — вскоре рискует сам услышать под окнами: «Patria o muerte» («Родина или смерть», лозунг кубинских повстанцев) от разгневанных горожан.

13 августа в столице Сибири прошло заседание инициативной группы по досрочной отставке Локотя, в которую входят больше тысячи человек. Активисты требуют нового мэра, активного и «менее пиарящегося». Если горизбирком зарегистрирует обращение «недовольных», им нужно будет собрать подписи 60 тысяч жителей Новосибирска (население города — полтора миллиона) для проведения референдума.

Впрочем, за спинами уставших от дорожных ям и пыли сибиряков стоят вполне конкретные политические игроки. Процесс отзыва Локотя запустили несколько человек: лидер новосибирского отделения «Зеленых» Игорь Украинцев, депутат заксобрания области Дарья Карасева и исполнительный директор новосибирского отделения «Опоры России» Наталия Кошелева. Все трое на грядущих выборах баллотируются в Госдуму от малых партий («Зеленые», «Новые люди» и «Партия роста» соответственно).

Так ли плох Анатолий Локоть на посту мэра Новосибирска и есть ли что-то кроме благих намерений на уме у «восставших» депутатов, разбираемся вместе с политологом Петром Кирьяном.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

«Лидер по позору»

За несколько дней до заседания, 11 августа, в Новосибирске прошел слет будущих членов инициативной группы. Желающие отправить Локотя в отставку съехались со всех концов города сквозь дождь и девятибалльные пробки. Стоя под плотным навесом, Игорь Украинцев вещал:

«Несмотря на сложности, на процедуры, 11 августа – это теперь историческое событие, когда Новосибирск показал свой сибирский характер. <…> Пришли разные люди, разных возрастов, разных профессий, разных политических взглядов, из разных концов города. Но всех их объединяет то, что им не нравится, как сегодня управляют городом. Мы даже не стоим на месте, ни о каком прогрессе речи нет, у нас конкретный регресс. Из третьего города страны мы превращаемся непонятно в какой».

Владелец оппозиционного телеканала НТН-24 Александр Лондон выражался более адресно, не стесняясь в выражениях. Он окрестил градоначальника «бездарным» и «никчемным» управленцем, хуже которого «не было ни в стране, ни в Новосибирске».

«Новосибирск в лидерах по позору», — твердо заявил Лондон.

novo-sibirsk.ru /

Мнение младшего брата почившего журналиста и обладателя премии «ТЭФИ» Якова Лондона отчасти подтверждают опросы общественного мнения. В данный момент Локотя на посту мэра не хотят видеть 51% горожан, в пользу его кандидатуры выступают лишь 36%. Антирейтинг коммуниста давно превысил рейтинг (31% против 20%). Данные опроса предоставила компания Tayga.Research.

Информационный портал «Тайга.инфо» пишет, что Локоть за последние два года растерял почти всех своих сторонников. Несколько лет назад кандидаты от КПРФ часто представлялись от лица «команды Локтя», теперь же они от такой «визитной карточки» отказались.

Некоторые аналитики все же полагают, что ситуация у новосибирского мэра не настолько плачевная. В тех же результатах опроса можно заметить, что узнаваемость чиновника — 90%. Политолог Алексей Осипов в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о «стараниях» градоначальника, который повышает цены на ЖКХ и не может очистить город от зимних сугробов:

«Стабильность для большинства тех, кто принимает решения, важнее. И с более низкими рейтингами у нас мэры работали. Конечно, к Анатолию Локотю есть вопросы, многие его обещания не выполнены, но видно, что он старается».

Для Геннадия Зюганова, который вот уже два десятилетия возглавляет вторую по популярности политическую партию страны, стабильность и правда играет большую роль. Вождь коммунистов, к слову, включил Анатолия Локотя в число потенциальных преемников президента Владимира Путина наряду с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным и зампредом ЦК КПРФ Дмитрием Новиковым.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Даже на фоне этого не стоит торопиться и ожидать, что двадцать пятой части населения Новосибирска удастся отправить мэра в незапланированную отставку. Таково мнение руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолога Петра Кирьяна, который, впрочем, не без одобрения отнесся к инициативе малых партий.

«В данном контексте это, конечно же, больше предвыборная история, никаких благих намерений у малых партий нет. Причем в контексте выборов этот план заранее обречен на провал, потому что они попросту не успеют все осуществить до единого дня голосования [19 сентября]. Они просто привлекают к себе внимание, а потом одному богу известно, что будет. И ход этот грамотный, стоит признать. Но насчет его реализации нужно рассуждать очень сдержанно», — считает Кирьян.

Хитроумный план партийной коалиции «Зеленых», «Партии роста» и «Новых людей» годен только для поднятия рейтинга, а они, как нетрудно догадаться, местные дороги сибирякам не отремонтируют. Политолог подытожил, что судьбу инициативы после дня выборов не знают, пожалуй, даже ее авторы. Сам Локоть, похоже, тоже не верит в затею Украинцева: на митинг 11 августа мэр не явился, хотя его оппоненты рассчитывали на визит и «оправдательные» речи.

wikipedia.org / Антон 48048

Главного новосибирского оппонента Локотя, депутата горсовета Сергея Бойко, не допустили до выборов из-за связей с экстремистской организацией ФБК1 («Фонд борьбы с коррупцией»), деятельность которой запрещена на территории РФ. Рейтинги всех остальных кандидатов не превышают 4%.

Это значит, что в случае успеха команды Украинцева, Карасевой и Кошелева мэром Новосибирска в теории может стать практически любой местный политик.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России