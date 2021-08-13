"Смотрел на одном дыхании": комбат ДНР Завдовеев оценил фильм "Солнцепек"

Командир отряда особого риска ДНР "Легион Оплот" Сергей Завдовеев оценил картину "Солнцепек" о войне в Донбассе на пять с плюсом.

Фильм "Солнцепек" режиссерского дуэта Максима Бриуса и Михаила Вассербаума после премьеры в общероссийском прокате успел собрать много положительных отзывов и не только в России.

Командир отряда особого риска ДНР "Легион Оплот" с позывным Француз полковник Сергей Завдовеев рассказал, что смотрел фильм на одном дыхании. Он отметил реалистичность киноленты, ведь сам прошел через ужасы войны в Донбассе.

Кинокартина очень точно передает все происходящее в те страшные годы: обстрелы по остановкам, пляжам, где дети гибли, подчеркнул Завдовеев. В беседе с изданием "ПолитЭксперт" он оценил фильм по пятибалльной шкале, дав наивысшую отметку. Также эксперт отметил отличную режиссерскую и актерскую работу.

Завдовеев обратил внимание на инструкторов с Запада, которые рассказывали в фильме о тактике фашистов 1942 года, использующуюся сейчас во всех странах, где идут конфликты. Он задался вопросом, как США воспримут киноленту.