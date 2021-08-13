Петербургский суд оставил депутата Резника под домашним арестом

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест депутату городского ЗакСа Максиму Резнику до 10 ноября.

Резника задержали в нарколаборатории на набережной канала Грибоедова во время очередного полицейского рейда.

В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело по факту незаконной покупки наркотических веществ для личного пользования. Суд постановил поместить депутата под домашний арест.

Ранее адвокаты Резника пытались обжаловать меру пресечения, однако решение осталось без изменений. Следствие, напротив, потребовало увеличения срока домашнего ареста с двух до трех месяцев. Суд удовлетворил данное ходатайство.