«Все под контролем». Как губернатор Гусев действовал после взрыва автобуса в Воронеже

Действия губернатора Воронежской области Александра Гусева на месте взрыва автобуса в центре Воронежа были «правильными», поскольку он четко дал понять, что местные власти держат ситуацию под контролем. Такое мнение «Политике Сегодня» озвучила политтехнолог Алена Август.

Мощный взрыв в маршрутном автобусе, припаркованном на Кольцовской улице возле ТРЦ «Галерея Чижова», произошел накануне в 21:10. В момент инцидента в салоне находились до 35 пассажиров.

Губернатор Гусев экстренно вышел из отпуска и сразу же прибыл на место происшествия, где проработал всю ночь.

vk.com / Александр Гусев

«Подписал документ о своем отзыве из отпуска. Все ближайшее время посвящу разбору обстоятельств трагедии и выработке мер помощи пострадавшим и родным погибших», — заявил он.

Первым делом Гусев поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в городе и тщательно осмотреть транспортные средства. Требование было исполнено к утру 13 августа — после проверки 800 автобусов никаких угроз не нашли.

Губернатор заверил, что всем пострадавшим оказывается «квалифицированная медицинская помощь». Сейчас лечение проходят 13 человек: 11 пациентов находятся в БСМП №1, одного доставили в ожоговое отделение ВОКБ №1, еще одного перенаправили в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Двое скончались.

Ночью местные власти провели совещание по разбору трагедии в здании областного правительства. На нем губернатор поручил принять комплекс мер безопасности на пассажирском транспорте, в частности, провести внеплановый инструктаж с водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз.

Днем 13 августа Гусев прибыл на место трагедии и почтил память погибших, возложив цветы. После этого руководитель области определил размер материальных компенсаций пострадавшим и родным погибших.

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«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжелораненые — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, губернатор пообещал изучить историю каждой пострадавшей семьи, а затем принять решение о дополнительных мерах поддержки. Он также сообщил, что намерен наградить Игоря Пахачева, который вытащил из салона автобуса девочку, и других очевидцев, которые помогали раненым.

«Он сделал все правильно. Понятно, что уже, к сожалению, не вернуть двоих погибших. Но первое, что нужно людям в этой ситуации, это понимать, что ситуацией занимаются, что все под контролем», — отметила Алена Август.

По мнению собеседницы «ПС», Гусев поступил ровно так, как это предусмотрено в условиях кризисного реагирования. Необходимо было не просто успокоить граждан, но и поручить всем спецслужбам работать «в усиленном режиме».

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

«У губернаторов нет ни отпусков, ни командировок в этот период. Он должен быть у себя в регионе. Ничего сверх того, что он сделал, сделать невозможно, потому что даже губернатор к жизни не вернет. Но успокоить людей, покоммуницировать с ними, чтобы они не чувствовали себя брошенными, было нужно», — пояснила эксперт.

Август напомнила, что в данный момент силовики начали поиск причастных к взрыву в автобусе. Это означает, что власти Воронежа проверяют разные версии произошедшего.

По одной из них, наименее вероятной, это мог быть теракт. Сейчас специалисты-взрывотехники ФСБ и криминалисты центрального аппарата СКР изучают материалы, изъятые с места взрыва. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет, который ночью координировал работу служб.

voronezh.sledcom.ru / пресс-служба СУ СКР по Воронежской области

По другой — причиной взрыва стала неисправность газового оборудования, однако транспортная компания АТП-1, которой принадлежал ПАЗ, официально сообщила ТАСС, что автобус был выпущен в 2016 году и имел дизельный двигатель.

По информации другого источника в правоохранительных органах, взрыв произошел из-за баллона для газовой горелки модели Primus, который везла с собой пассажирка. Ранее о том, что эпицентр взрыва находился именно в салоне автобуса, заявил ФАН один из очевидцев трагедии.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье 238, части 2 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование под личный контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин.