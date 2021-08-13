Глобальная ловушка. Зачем Западу нужен переход на «зеленую» энергетику

Идея Запада перевести мировую энергетику на использование возобновляемых источников электричества не имеет ничего общего с заботой об экологии, а лишь служит инструментом ведущих европейских стран для продвижения своих технологии. Об этом изданию Украина.ру сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Продвигаемый западными странами проект по отказу от углекислого газа как источника энергии ради спасения планеты от глобального потепления носит исключительно политический характер, считает эксперт. Он напомнил, что диоксид углерода стоит лишь на третьем, а то и четвертом месте в списке газов, способствующих нагреванию Земли. Первые же позиции занимают водяной пар и метан.

«Разговоры о том, что земля разогревается и главным источником разогрева земли является углекислый газ, выбрасываемый электростанциями и автомобилями, — это вранье. Здесь работает принцип Гебельса, что чем чаще произносить большую ложь, тем быстрее люди в нее поверят. В основе этого лежит массовый обман за большие деньги собственного населения западных стран», — заявил Зубец.

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Напомним, в апреле избранный президент США Джо Байден стал инициатором саммита по климату, участие в котором приняли 40 глав государств, в том числе российский лидер Владимир Путин. В ходе онлайн-конференции страны-участницы договорились снизить количество парниковых выбросов в атмосферу.

Зубец убежден, что проект разработан для того, чтобы дать энергетическому сектору Запада мощный импульс к развитию, а впоследствии сделать весь мир зависимым от европейских технологий в этой сфере.

Ранее «Газпром», «Росатом» и НОВАТЭК объявили о намерении к 2024 году построить завод по производству водорода на Камчатке. Это позволит сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке даже в условиях перехода к «зеленой» энергетике, заявил спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.