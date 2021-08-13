Сатановский объяснил, что стоит за новой идеей передать «СП—2» под контроль НАТО

Очередные попытки США помешать запуску в эксплуатацию нового российского газопровода в Европу «Северный поток – 2» не имеют никакого смысла, и не дадут результата.

Уверенность в этом высказал российский политолог Евгений Сатановский, комментируя в интервью изданию «Украина.ру» заявление председателей парламентских комитетов по международным делам США, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши и Ирландии, в котором те осудили заключенное Берлином и Вашингтоном соглашение по «Северному потоку – 2».

Как говорится в совместном заявлении международной группы парламентариев, все соглашения, касающиеся запуска и работы «Северного потока – 2» в будущем необходимо обсуждать на уровне Евросоюза и НАТО.

По словам Евгения Сатановского, в данном случае речь идет о заявлении людей, которые ничем и никем не являются, ничего из себя не представляют, но тем не менее решили высказать свое мнение.

«Ну не нравимся мы им. Как в старом анекдоте про господа бога и сильно верующего, который все время спрашивает: ну что ж я вот так и молюсь, и пощусь, а ты меня и так, и этак… А господь высовывается из-за облака и отвечает: а не нравишься ты мне!» Ну не нравимся мы им», — с юмором комментирует ситуацию эксперт.

И новый российский газопровод, который по дну Балтийского моря напрямую доставит топливо европейским потребителям в обход стран-транзитеров, тоже этим людям не нравится. И они, испытывая к нему такую неприязнь, что даже кушать не могут, решили принять участие в таком вот «сходняке», чтобы совместно высказаться.

Федеральное агентство новостей /

В заключение Сатановский добавил, что предложение в дальнейшем согласовывать вопросы по «Северному потоку – 2» с Евросоюзом и НАТО не имеет никакого смысла, а лишь демонстрирует глупость людей, которые это предлагают. Они, как выяснилось, не представляют себе не только, как устроен мир, но и как устроены НАТО и Европейский Союз, просто не ориентируются в этих вопросах, подчеркнул эксперт.