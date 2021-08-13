Россия осведомила BBC о причине отказа в продлении визы британскому журналисту

Разъяснение представителям телекорпорации BBC о причине непродления визы их журналисту дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министерство иностранных дел ранее неоднократно предупреждало Лондон о возможном ответе на визовые шаги британской стороны. Об этом Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

"А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов", — отметила она.

По словам официального представителя МИД, BBC и корреспондент "заняли глухую оборону" и не дают комментариев своим же коллегам. Представителям компании ранее было все подробно рассказано во время их посещения МИД, пояснила она.