Депутат Госдумы назвал плюсы вакцинации мигрантов для Петербурга

Вакцинация мигрантов от коронавируса, которая началась в Петербурге, поможет обезопасить население города от COVID-19, уверен депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

На территории Петербурга 12 августа началась вакцинация мигрантов от коронавируса. По мнению губернатора Северной столицы, она защитит не только приезжих, но и коренных петербуржцев от этого опасного вируса. Такое решение, по мнению Онищенко, является своевременным и правильным. Также депутат Госдумы напомнил, что мигранты, как правило, не любят обращаться за помощью в российские больницы.

"Мигранты часто заняты в сферах с высоким социальным риском, где есть тесный контакт с людьми. Риски заболеть у мигрантов довольно высокие", — цитирует его слова Федеральное агентство новостей.

Онищенко также уверен: вакцинация мигрантов принесет плюсы экономике города на Неве. Дело в том, что если непривитые сотрудники предприятий заразят кого-то, то компания понесет большие потери.

"Руководство города приняло правильное, выгодное решение", — добавил депутат.

Онищенко также предложил прививать трудовых мигрантов и от гриппа. Совсем скоро, напомнил он, начнется сезонная вспышка этого заболевания, к которой нужно готовиться заранее.