Украинская власть пытается сопротивляться на фоне выхода разоблачающего фильма "Солнцепек". Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя акцию протеста в Киеве.

Активисты в Киеве провели акцию около посольства Судана. Участники выступили против действий России в Африке. Журналисты издания "Политнавигатор" поинтересовались у Пригожина, что он думает об этой провокации. Также они решили узнать мнение петербургского предпринимателя о том, мог ли повлиять на ситуацию выход в прокат фильма "Солнцепек".

Бизнесмен с иронией отметил, что проведенное мероприятие позитивно отразилось на состоянии безработных украинцев. Граждане получили денежное вознаграждение за участие.

"Во-вторых, безусловно, после выхода фильма "Солнцепек" и разоблачения режима, этот самый режим будет активно сопротивляться. Хотя это больше похоже не на сопротивление, а на какой-то вялый метеоризм", — сказал предприниматель.

Пригожин добавил, что русский народ обладает несгибаемым чувством юмора и необыкновенной мудростью.

"И по этому поводу в России есть отличные выражения: "сдуру можно и *** сломать", "на воре и шапка горит" и много других подходящих пословиц", — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Евгений Пригожин назвал фильм "Солнцепек" откровением о событиях 2014 года в Донбассе. Кинокартина повествует о народе, который не захотел мириться с попыткой захватить его земли.