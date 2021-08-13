Общественник Макаренко: Шугалей будет авторитетным депутатом ЗакСа Петербурга

Глава Фонда защиты национальных ценностей, член партии «Родина» Максим Шугалей станет авторитетным депутатом Заксобрания Петербурга. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился общественный деятель Эрнест Макаренко. Он выразил «безусловную поддержку» правозащитнику в преддверии предстоящих выборов в парламент Северной столицы.

«Вообще люди, доказавшие делом свой патриотизм, свое отношение к отечеству, гражданам и имеющие серьезный, достойный опыт на своей основной работе, могут быть очень полезными и авторитетными депутатами», — подчеркнул Макаренко.

Напомним, 11 августа ТИК Выборгского района зарегистрировал Максима Шугалея в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга по пятому одномандатному округу. Будучи социологом, в своей предвыборной программе он сделал ставку на «точечную» работу с каждым отдельным жителем округа.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что после почти двухлетнего пребывания в плену у ливийских боевиков Шугалей стал «народным героем», обрел узнаваемость не только в России, но и за рубежом. История Шугалея и его коллеги Самера Суейфана легла в основу трех частей одноименного приключенческого фильма.