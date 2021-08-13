Политолог Ищенко: Зеленскому не нужны договоренности с Байденом

Достижение каких-то договоренностей не является главной задачей президента Украины Владимира Зеленского на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом. Таким мнением поделился политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит Зеленского в США станет «историей успеха», поскольку главы государств «достигнут конкретных договоренностей». Но, по словам Ищенко, заключение каких-либо соглашений украинскому президенту не особо интересно:

«Для него важно показать внутри страны, что в принципе американцы его поддерживают. Ему надо просто, чтобы Байден его принимал красиво. Больше ему, по большому счету, ничего не надо».

При этом в контексте грядущего саммита мнение украинского народа и его недовольство обстановкой внутри страны тоже не играет никакой роли, отметил политолог. Сейчас ключевая проблема Зеленского — то, что с осени прошлого года сразу несколько украинских политических структур запустили информационную кампанию против президента. Главным тезисом стала идея о том, что нынешнего украинского лидера «заставят уйти» с поста уже в сентябре этого года.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

«Не знаю, смогут ли они ему организовать проблемы, но то, что в этом плане поддержка Соединенных Штатов будет для него важна, это безусловно. Потому что никто на Украине не станет выступать против президента, если он получит ярко выраженную поддержку от США», — подчеркнул собеседник «ПС».

Однако нет никакой уверенности в том, что Зеленский получит от Байдена необходимую поддержку. Американцы, по мнению обозревателя, и сами еще не знают — станут ли они помогать украинскому лидеру или будут относиться к нему «бросово». Ситуация прояснится после 22 августа, когда Украину посетит канцлер ФРГ Ангела Меркель. Итог ее визита во многом определит поведение США, заключил Ищенко.

Встреча хозяина Белого дома и президента Украины запланирована на 30 августа этого года. Кулеба сообщил, что основными темами переговоров Байдена и Зеленского станут политические и экономические вопросы, а также вопрос безопасности двух государств.