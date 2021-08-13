Министр Козлов предложил наградить сотрудников Кроноцкого заповедника после ЧП с Ми-8

Глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов выступил с идеей о представлении пяти инспекторов Кроноцкого заповедника к награде после крушения вертолета Ми-8.

Министр пояснил, что сотрудники заповедника достойны получить медаль "За спасение погибавших", так как они оперативно отреагировали на сообщение о ЧП и своевременно определили место падения воздушного судна. Инспекторы на катере помогли выжившим выбраться из воды, так как промедление могло стоить им жизни.

Трагедия с вертолетом произошла на Камчатке, когда судно оказалось в Курильском озере. Всего на борту Ми-8 находились 16 человек, половина из них погибли, но вторая часть смогли пережить крушение.