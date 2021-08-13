Депутат Журавлев предложил способ навести порядок с ценами в крупных торговых сетях

Лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев подчеркнул необходимость бороться с ценовыми сговорами. Он предложил создать на базе ФАС специальную службу.

Предложенная им структура будет заниматься мониторингом цен на товары первой необходимости. Журавлев прямо заявил, что пора разобраться в ситуации с ценообразованием в крупных торговых сетях.

Парламентарий заострил внимание на необходимости оперативно пресекать попытки бизнесменов недобросовестно наживаться на гражданах страны, говорится в Telegram-канале "Родины".

Антимонопольная служба получила немало обращений от граждан, которые указали на факты необоснованного роста цен. Федеральная антимонопольная служба намерена провести масштабную проверку крупных игроков розничной торговли. Сотрудники антимонопольного ведомства, в частности, будут выяснять, есть ли признаки антиконкурентного сговора среди торговых сетей.