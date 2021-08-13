Левандовски и Мбаппе вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов

УЕФА объявил претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона. В число номинантов вошли форвард "Баварии" Роберт Левандовски и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Шорт-лист претендентов на награды лучшим футболистам Лиги чемпионов сезона-2020/21 был опубликован пресс-службой УЕФА на официальном сайте организации. В него вошли 12 игроков — по три на каждую позицию.

На звание лучшего форварда Лиги чемпионов претендуют Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски. Обладателей наград объявят 26 августа во время жеребьевки группового этапа нового розыгрыша турнира в Стамбуле. В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский "Челси".