Вассерман: сложно предугадать, каким будет следующий «месседж» Путина Киеву

Президент России Владимир Путин известен тем, что его действия оказываются логичными и объяснимыми в основном задним числом, но предсказать их практически невозможно.

Такое мнение в комментарии телеканалу «Царьград» высказал известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, обсуждая мнение депутата Верховной рады Украины Рената Кузьмина о посланиях российского президента к Киеву, которые украинские власти пропустили.

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу "майдана". Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо», — заявил Кузьмин, по словам которого, всего российский президент направил Киеву десять посланий, ни одно из которых не было услышано.

Анатолий Вассерман согласился с мнением украинского депутата, отметив, что очень сложно предугадать заранее, с каким посланием президент РФ обратится к Украине в следующий раз.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Наш президент вообще известен тем, что практически все его действия, хоть и логичны и задним числом объяснимы, но непредсказуемы, — говорит Вассерман. — Уверен только в одном, что Владимир Владимирович не допустит длительного существования анти-России».

При этом, по мнению эксперта, у украинских властей просто нет другого выхода, так как огромное большинство жителей Украины являются русскими людьми. И любой политик, который хочет хотя бы формально быть независимым политиком, вынужден на современной Украине действовать против интересов собственного народа.

«И даже те действия Владимира Владимировича, что вынужденно ущемляют интересы не только верхушки, но и большинства граждан Украины, не волнуют эту самую верхушку, поскольку главная ее цель — числиться формально независимой. Любой ценой», — объяснил Вассерман.

И в заключение эксперт добавил, что «любую цену» обычно платят из чужого кармана, процитировав свои же слова, сказанные 50 лет назад.