Лукашенко рассказал о своем видении процесса передачи власти молодым преемникам

Процесс передачи власти "новому поколению" управленцев должен быть постепенным и контролироваться опытными чиновниками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи в Гомельской области также отметил, что на плечи молодых преемников возложена огромная миссия.

"Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", — добавил белорусский лидер.