Антимонопольная служба РФ инициировала проверки ведущих продуктовых сетей

В России начались антикартельные проверки магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента", "Магнит".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России преследует необоснованное повышение цен на социально значимые товары и приемы недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для начала проверок стали многочисленные жалобы граждан на подорожание основных категорий продуктов. Ведомство должно проверить действительные принципы ценообразования и убедиться в отсутствии картельного сговора.