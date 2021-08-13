Глава ФНЭБ: «Газпрому» не выгодно бронировать допмощности для транзита через Украину

Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, поскольку ей экономически невыгодно прокачивать топливо сверх лимита и тем самым переплачивать по тарифу. Такое мнение выразил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает РИА Новости.

В начале августа «Газпром» отказался бронировать на четвертый квартал допмощности ГТС Украины. По данным венгерской торговой платформы RBP, суммарная мощность прокачки по украинскому транзиту, выставленная на аукционе, составила 9,8 млн кубометров газа в сутки.

Также компания не забронировала ресурсы для поставки топлива через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на следующие четыре квартала. В компании пояснили, что она пока обеспечена мощностями. Также рассматривается вариант сделать дополнительную бронь на будущих аукционах.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Позднее «Оператор ГТС Украины» выразил удивление, что «Газпром» не проявил интереса к топливу, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе, низкие объемы газа в европейских хранилищах и плановую остановку маршрутов Ямал — Европа и «Северный поток».

Столь же «аккуратные обвинения» посыпались на российскую компанию из-за того, что она якобы не задействовала украинский транзит на полную мощность, а значит, «не собиралась заполнять европейский рынок газом». Однако Симонов указал, что по контракту с «Нафтогазом» сверхлимитное использование этой мощности приводит к переплате по «особому тарифу».

«Украине все кажется, что во всем виноват "Газпром". Европейцам, если они действительно хотели бы, чтобы у них рынок был сбалансирован, надо было надавить на Украину, чтобы она предоставила "Газпрому" особые цены», — цитируют эксперта РИА Новости.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Симонов подчеркнул, что российская организация поступила как «рыночная компания», выполнив все свои контракты и закрыв все объемы.

«А почему, собственно, "Газпром" должен был использовать сверхлимитные возможности украинской системы, за которые он должен был переплачивать с точки зрения тарифа? <…> Нет смысла по текущим контрактным тарифам качать сверхлимитный газ. Его ["Газпром"] нужно было к этому рыночным образом стимулировать», — подытожил эксперт.

В начале августа на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое произошел пожар. В результате инцидента цены на газ в Европе взлетели на 6%.