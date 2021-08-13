Работающие в России мигранты из СНГ переслали домой 720 млн долларов за месяц

Объем переводов денежных средств из России в СНГ, совершенных физлицами, в июне достиг максимума с сентября 2018 года.

Выходцы из стран СНГ, в основном трудовые мигранты, отправили к себе на родину порядка 720 миллионов долларов. Данный показатель на 14% выше, чем за тот же период 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные Центральным банком РФ.

Эксперты объясняют это тем, что в условиях закрытых границ конкуренция на рынке усилилась, из-за чего работодатели стали предлагать мигрантам зарплату, сравнимую с российскими гражданами.

Другой фактор, который сказался на объеме трансграничных переводов, — реализация нацпроектов в сфере строительства. Это создало значительно количество рабочих мест, на которые могли претендовать мигранты.