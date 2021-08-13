Российскую певицу Марину Максимову, известную как МакSим, готовят к выписке из больницы в Москве.

Звезда российской эстрады МакSим 13 августа будет выписана из столичной больницы. Об этом журналистам РИА Новости рассказала представитель артистки.

На протяжении полутора месяцев артистка находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тесты певицы на COVID-19 дали отрицательный результат. В августе стало известно, что МакSим, которая идет на поправку, переведена из реанимации в обычную палату. Дальнейшее лечение исполнительница будет проходить дома.