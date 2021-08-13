Солистка группы "Стрелки" объяснила, почему Буланова должна идти в политику

Татьяна Буланова хорошо знает, как живут люди в регионах России, поэтому она может быть полезной в политике, заявила солистка группы "Стрелки" Екатерина Кравцова.

Заслуженную артистку России Татьяну Буланову должны допустить до выборов в Заксобрание Петербурга. Она инициативный человек и выступает за социальную справедливость, пояснила Кравцова.

"Очень жаль, что Татьяну не зарегистрировали. Мне кажется, она женщина импульсивная и справедливая. Я думаю, что ей стоит еще пробовать, добиваться", — поделилась солистка "Стрелок" с ФАН.

По словам Кравцовой, неважно, чем занимался кандидат до своего выдвижения. Артисты ездят с гастролями по разных городам России, поэтому "все видят и все понимают".

"Я тоже занимаюсь общественной деятельностью. Я член общественной палаты Красногорска на добровольной основе, и скажу вам, что это непросто", — подытожила вокалистка.

Накануне горизбирком отказал партии "Родина" в регистрации кандидатов на выборах в ЗакС Петербурга. В этом списке значилось имя Татьяны Булановой.

Многих российских звезд возмутило несправедливое решение комиссии, они высказались в поддержку коллеги. Среди них певицы Валерия Лесовская, Олеся Ярославская, Полина Ростова, композитор Виталий Лапин, актер Никита Джигурда и другие артисты.