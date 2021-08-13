КПРФ раскритиковала соцопрос о бойкоте вакцинации среди своих сторонников

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал «бессмысленными» итоги опроса SuperJob, согласно которым каждый второй сторонник партии, планирующий голосовать за нее на выборах в Госдуму, не собирается вакцинироваться от коронавируса. По словам политика, делить избирателей по такому принципу «неправомерно».

Ранее сервис SuperJob выяснил, как электорат разных партий относится к вакцинации от COVID-19. По результатам исследования, больше всего привитых россиян оказалось среди сторонников «Единой России», «Яблока» и «Новых людей» — 55%, 49% и 48% соответственно. Среди последователей ЛДПР привились 42%.

В меньшей степени вакцинацию поддерживают потенциальные избиратели КПРФ — 31% вакцинировался и лишь 18% готовы это сделать.

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В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Афонин обратил внимание, что по российскому законодательству вакцинация от коронавируса является добровольной, а значит каждый гражданин имеет право принять самостоятельное решение.

«Делить избирателей на тех, кто переболел, вакцинировался или не вакцинировался, это вообще неправильно, потому что нарушает права человека и Конституцию РФ. Сама подача опроса — за какую партию голосуют вакцинированные или не вакцинированные — не только некорректна, но и, возможно, не очень правомерна. Потому что мы не делим жителей нашей страны по национальному признаку», — напомнил собеседник издания.

Коммунист заявил, что партия будет благодарна всем избирателям, которые за нее проголосуют в сентябре, несмотря на их «разную точку зрения», в том числе и по поводу вакцинации.

Pr Scr youtube.com / КПРФ ТВ

«А с чем связаны [результаты опроса], комментировать не считаю смысла. Для меня все жители нашей страны и избиратели нашей партии равны», — подытожил член КПРФ.

По предположению социологов, такие результаты опроса связаны с тем, что сторонники Компартии «демонстрируют протестное поведение». К примеру, в качестве причин отказа от вакцинации опрошенные указывали нежелание мириться с «повышением пенсионного возраста и ежегодным повышением тарифов ЖКХ».

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года в единый день голосования. Общефедеральную часть списка КПРФ возглавит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.