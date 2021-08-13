Бизнесмен Пригожин назвал фильм "Солнцепек" первым откровением о Донбассе

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин считает, что создатели драмы "Солнцепек" показали правду о гражданской войне на Украине.

Накануне пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что Евгений Пригожин посмотрел картину режиссерского тандема Максима Бриуса и Михаила Вассербаума о событиях 2014 года в Луганске. Журналист издания Pravda.Ru попросил бизнесмена поделиться своими впечатлениями о фильме.

"Это, пожалуй, первые откровения о том, что происходило в Донбассе", — приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорда" в соцсети "ВКонтакте".

По словам предпринимателя, представители Западной Европы и сотрудники иностранных спецслужб давно пытались расколоть братские народы Украины и России. А когда в Киеве произошел государственный переворот, толпы националистов ринулись в Донбасс убивать русских, подчеркнул он.

"Инстинкт тот же, что и у шакалов, кусающих медведя. Но жители Донбасса, в жилах которых течет русская кровь, поднялись и прогнали всю эту мразь", — добавил Пригожин.

Конфликт на востоке Украины связан с геноцидом русскоговорящих жителей. Ситуация в Донбассе, геноцид русской культуры и притеснения российских олимпийцев — это звенья одной цепи, считает предприниматель. Но врагам не сломить ни Донбасс, ни Россию, подытожил он.

Показ драмы "Солнцепек" состоялся 12 августа в сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" в разных городах России. Гость закрытого показа в Петербурге, который прошел 11 августа, актер Руслан Китайгородский заявил, что зрители давно ждали фильм о событиях на Украине. Россию пытаются "окунуть в грязь", но мир заслуживает знать, что же на самом деле происходит в Донбассе, добавил артист.