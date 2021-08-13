В МИД РФ выступают за участие посредников в переговорах по Афганистану

Российская сторона выражает сожаление из-за обострения ситуации в Афганистане. Мирный процесс в республике затормозился, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, список участников переговоров по Афганистану должен быть расширен. Москва выступает за привлечение посредников к этому вопросу. Ими могут стать Иран и Индия, пояснил дипломат.

Также Ларов прокомментировал ожидаемый созыв Совбеза ООН по ситуации в исламской республике. Заседание должно способствовать мирному диалогу, подчеркнул глава российского МИД.