Главный тренер ФК "Сочи" Федотов назвал причины поражения в матче против "Партизана"

Наставник футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал вылет его команды в третьем отборочном раунде Лиги конференций УЕФА.

Россияне проиграли сербскому "Партизану" 12 августа в серии послематчевых пенальти со счетом 2:4. У "Сочи" свои попытки не смогли реализовать полузащитник Ибрагим Цаллагов, который попал в штангу, и бразильский защитник Родригао. Главный тренер южного клуба Владимир Федотов на послематчевой пресс-конференции признался, что его футболисты не уделяли достаточно внимания на тренировках исполнению одиннадцатиметровых ударов.

"В таком объеме, в котором нужно было тренировать, мы этого не делали. Пробили по разу и этим ограничились", — приводит слова специалиста телеканал "Матч ТВ".

"Сочи" был близок к выходу в четвертый квалификационный раунд Лиги конференции, однако подопечные Владимира Федотова упустили две стопроцентные возможности забить победный мяч в ворота "Партизана". Другой клуб, представлявший Россию в третьем по значимости европейском турнире, "Рубин" сенсационно уступил на поле "Ак Барс Арены" польскому "Ракуву" со счетом 0:1.