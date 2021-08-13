Баранец рассказал о конфузе в истории с «секретным экспортом» РФ в Чехию

Появившаяся в СМИ информация о крупном «секретном экспорте» из России в Чехию вызывают серьезные сомнения так как содержит в себе множество нестыковок.

Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «секретный эксперт» России в Чехию с января по июнь 2021 года вырос на 27 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 61%. При этом в материале отмечалось, что экспорт российской продукции оборонной промышленности судостроения и авиастроения в Чехию вырос до 4,7 миллиарда долларов.

Журналистов «Ведомостей», изучивших таможенную статистику с секретным кодом, удивило, что в топе рейтинга находится Чехия, внесенная ранее Москвой в список недружественных России стран из-за безосновательных обвинений в диверсиях и высылки дипломатов. Однако, именно Чехия купила у России оборонной продукции на 683 миллиона долларов, пишет издание.

Комментируя эту новость, Виктор Баранец отметил, что не стоит слепо доверять подобным сообщениям, так как в них просматриваются очевидные манипуляции с цифрами.

«Внимание, они пишут хитро, "исключая военный". Они путают, специально для накаливания ситуации пишут "секретный экспорт вырос на 31% за первое полугодие". И тут же признаются: ведь к этому секретному экспорту, оказывается, относится не только военная техника, внимание: газ, пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, изотопы», — объясняет Баранец.

Таким образом, по его словам, прежде чем пытаться одурачить читателей, авторам статьи следовало бы сначала отделить совершенно мирную продукцию, идущую на экспорт, от продукции военной, и уже потом «квалифицированно вешать на уши лапшу».

wikipedia.org / Общественное достояние

И это, по словам обозревателя «Комсомолки», не единственное слабое место в материале «Ведомостей».

«Авторы утверждают, что секретный экспорт России, по таможенным декларациям, за шесть месяцев этого года, внимание, вырос до 27 миллиардов долларов. Слюнявим палец и спрашиваем Баранца: Виктор Николаевич, а какой средний за последние годы годовой доход России от экспорта вооружений и боевой техники? Баранец отвечает, ну, почти что с высокоточной… как высокоточная бомба: он колебался между 13 и 15 миллиардами долларов. Хопа. А здесь 27 за полгода», — подчеркивает эксперт.

Но, по словам Баранца, подобного дохода от эксперта вооружений нет даже у Соединенных Штатов Америки.

Хотя экспортный рынок оборонной продукции рынок, конечно, работает и нельзя говорить, что его нет. Россия поставляет Чехии запчасти, а может быть и полноценную боевую продукцию, этот факт отрицать нельзя. Но, заключил военный обозреватель, вызывает удивление то, что эта информация была обнародована именно сейчас.