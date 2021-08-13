Кабмин ФРГ сообщил о визите Меркель в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в российскую столицу с рабочим визитом.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга сообщил, что Ангела Меркель прилетит в Москву 20 августа. Спустя два дня немецкий канцлер посетит Киев. Детали предстоящих переговоров Зайберт не раскрывал.

Меркель занимает пост канцлера ФРГ с ноября 2005 года. Ранее она также являлась лидером Христианско-демократического союза (ХДС). В сентябре Меркель сложит полномочия. Нового канцлера ФРГ определят по результатам выборов в бундестаг.