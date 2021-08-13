«В сговор вступили, денег заработали»: депутат ГД поддержал рейды ФАС в торговых сетях

Крупные российские торговые сети запросто могли вступить в сговор, чтобы «залезть в карман граждан» и заработать больше денег. Об этом «Политике Сегодня» заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Виталий Пашин. Так он прокомментировал новость о том, что Федеральная антимонопольная служба начала проверку в отношении «Карусели», «Ленты», «Магнита», «Перекрестка» и «Пятерочки».

Крупнейших ритейлеров страны заподозрили в антиконкурентном сговоре, следствием которого может являться рост цен на продукты. Внезапные проверки ФАС вызваны многочисленными жалобами россиян на завышенную стоимость продовольствия, сообщили на сайте ведомства.

По словам Пашина, торговые сети в России действительно порой необоснованно повышают цены на некоторые социально-значимые товары до 200%.

«Сети вообще зачастую вступают в сговор — это не секрет. Сегодня я сам был на рынке, объезжал рынки Челябинска, борщевой набор проверял. Морковь стала стоить 45-50 [руб.], потому что сезон, а в сетях она дороже стоит. Я всегда об этом говорю, что сети зарабатывают баснословные деньги. Причем несправедливо. Что нового придумали сети? Новые магазины открывают, больше ничего нового», – сетует депутат.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Либерал-демократ назвал ритейлеров «спекулянтами» и в очередной раз заявил о необходимости на законодательном уровне закрепить регламент расчета торговой наценки, чтобы урегулировать в стране цены хотя бы на товары первой необходимости.

«Я выступал уже, чтобы хотя бы на товары первой необходимости законом урегулировать торговую наценку. И в свое время Матвиенко (Валентина Матвиенко, председатель Совфеда - прим. ред.) говорила, что нужно показывать две цены на ценнике: "закупа" у производителей и цену у торговой сети. Я нисколько не удивлен, что люди жалуются, и у нас в Челябинской области то же самое происходит. В сговор вступили, денег заработали», – убежден Пашин.

Если ФАС найдет доказательства сговора, торговым сетям грозит штраф до 15% от годовой выручки, а это суммы до 600 млрд рублей.