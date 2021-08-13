Киевский «Заслон». Украина снабжает Турцию «дырявой» защитой

Турция продолжает «дружить» на два фронта: после конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) отношения Анкары и Москвы заметно потеплели, в то же время президент Реджеп Тайип Эрдоган не признает российский Крым и активно сотрудничает с украинским коллегой Владимиром Зеленским в сфере вооружения.

Одним из итогов этого сотрудничества стал комплекс активной защиты «Заслон» — украинская разработка, сконструированная на базе советского «Барьера». Сейчас она установлена практически на всех турецких танках М60 (боевые машины родом из США, состоящие на вооружении Турции). России не нравится такое тесное взаимодействие армий Эрдогана и Зеленского, уверены эксперты консервативного издания The National Interest (NI).

«Россия сердится: Украина и Турция укрепляют оборонные связи. Сотрудничество Турции и Украины в области обороны значительно активизировалось за последние несколько лет, при этом Турция опирается на сильные стороны Украины в области бронетехники и технологии защиты брони», — считают эксперты.

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Защита от ракет

«Заслон» представляет собой небольшой модуль, который устанавливается на бронетехнику с нескольких сторон и защищает ее от попадания противотанковых ракет и кумулятивных снарядов. Система постоянно «сканирует» пространство в радиусе двух с половиной метров и, обнаружив угрозу, в течение 0,001 секунды подрывает специальный заряд. Поток осколков и взрывная волна сбивают ракеты и снаряды с пути, они летят мимо или бьют по танку по не самой удачной траектории.

The 100-Day Action Plan

We will integrate Akkor PULAT system to protect 40 units of M60TM tank against anti-tank ammunition pic.twitter.com/09wuUfDHLx — SSB (@SSB_Eng) August 4, 2018

Специалисты NI уверены, что конструкция «Заслона» делает его одним из самых подходящих модулей для модернизации современных танков. Комплекс не требует дополнительного радиолокационного модуля, который обычно устанавливается на башне танка и делает ее неповоротливой. По мнению экспертов, элементарная система детонации работает куда надежнее современных средств активной защиты.

У «Заслона» есть только один существенный недостаток, который, однако, может сыграть решающую роль на поле боя. Система смертельна для дружественной пехоты. Если пешие войска укрываются за танком или находятся в радиусе 100 метров от него, осколки «Заслона» с большой долей вероятности заденут и их.

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Дырявый «Заслон»

Актуальной информации о том, насколько эффективно «Заслон» научились применять турки, авторы NI не нашли. Западные аналитики предполагают, что Анкара усовершенствовала украинские системы, добавив еще по одному заряду в каждый модуль. Таким образом его можно использовать два раза подряд, танк не становится уязвимым после первого использования.

Несмотря на это, системы «Заслон» не стоит считать панацеей от всех угроз, рассуждает военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Если бы на дворе был 2000 год, украинские комплексы активной защиты помогли бы войскам на поле боя, но против современного российского вооружения они почти бесполезны.

«Это довольно примитивные системы, они морально и технически устарели. Если их применять, к примеру, в войне с курдами, тогда они, возможно, будут эффективны. Но от нынешних российских разработок они отстают лет на 20. "Заслоны" почти не представляют угрозы, хотя в случае войны в Донбассе они могут сильно усложнить жизнь ополченцам самопровозглашенных республик [ДНР и ЛНР]. Им будет труднее атаковать бронированную технику», — подчеркнул специалист.

Деньги, полученные за поставки своих двигателей и моторов в Турцию, Украина тратит именно на восточном направлении. Анкару в этом отношении можно считать «косвенным спонсором» войны в Донбассе, на что России закрывать глаза нельзя, добавил Кнутов.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Как и на укрепление украинского «комариного флота», который постепенно пополняется новыми корветами благодаря щедрости Эрдогана. Российские моряки военно-морские силы Украины за противника пока не считают, однако с подачи Турции Владимир Зеленский сможет закрепиться на воде. Не так давно президент рассказывал о том, что к 2023 году Киев получит от «турецких друзей» новый военный корабль.

«Это представляет определенную опасность, потому что у Киева начинает появляться пусть небольшой, пусть прибрежный, но военно-морской флот. Угрозы эти несколько кораблей для нас не представляют, но это все же прецедент. <…> Мы обращали внимание Анкары на это, однако они сослались на "бизнес". Наши "Калибры" [крылатые ракеты], впрочем, могут потопить эти корветы за несколько минут», — подытожил Юрий Кнутов.

Одновременно с военно-морским сотрудничеством Турция начала осуществлять поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 на Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал БПЛА «средством сдерживания России и защиты своих территорий». Старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заверил Москву, что ей «не надо беспокоиться из-за поставок оружия на Украину».