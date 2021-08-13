Лавров объяснил, почему "судорожная политика" Запада не имеет перспектив

Глава МИД России Сергей Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой, а также отметил, что она отражает "судорожные попытки" сохранить свои позиции.

Сергей Лавров провел лекцию "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", в ходе которой раскритиковал нынешнюю политику Запада.

"Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив", — заявил глава МИД РФ.

Сейчас в условиях формирования многополярного, полицентричного мира попытки Запада навязать либеральные ценности обречены на провал, заключил Лавров.