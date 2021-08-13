Визит Меркель в Киев может обернуться полным снятием санкций с России

После визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину Европа может отказаться от санкций против России, введенных на фоне начала вооруженных столкновений в Донбассе. Об этом в интервью телеканалу «НАШ» рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам политика, Меркель может использовать подобный сценарий развития событий для шантажа президента Украины Владимира Зеленского, чтобы призвать его начать выполнять Минские соглашения, от которых Киев уклоняется на протяжении последних семи лет.

При этом Мураев отметил, что Германия заинтересована в дальнейшем бездействии Зеленского, ведь это даст возможность отказаться от антироссийских санкций. По словам экс-депутата, ограничения ударили в первую очередь по бизнесу в Европе, который несет убытки из-за потери крупного рынка сбыта в лице РФ.

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за партию Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они [немцы] точно так же говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда продукцию, мы за вас больше не будем голосовать. Вы играете там с Байденом, с кем угодно, но нас это не устраивает, потому что мы уволили своих людей, недозарабатываем деньги". И, поверьте, им плевать на Украину. <...> Меркель никого не слушает, она садится и разбирается с пользой для себя», – считает украинский политик.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Мураев отмечает, что Меркель перед уходом с поста канцлера хочет сдвинуть вопрос по Донбассу с мертвой точки, а потому будет настаивать на немедленной имплементации «формулы Штайнмайера», которая предполагает организацию выборов в ЛДНР и официальное признание автономного статуса территории.

Однако этот вариант развития событий обречен на провал из-за страха Зеленского перед радикалами, которые однажды уже устроили на Украине переворот, убежден бывший нардеп.

«Мы [Украина] превратились в сырьевую страну. И никто к нам серьезно относиться не будет. Зачем им какие-то гарантии по транзиту, когда есть более мощные рычаги? Европа завтра снимет все санкции с России, если Украина не будет выполнять Минские соглашения. Вот главный кнут Меркель для Зеленского. Пряников не будет вовсе. Это его последний шанс», — высказался Мураев.

Подводя итог, он подчеркнул, что при любом из вышеперечисленных вариантов развития событий Зеленский, скорее всего, потеряет свой пост.