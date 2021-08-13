Кнутов назвал «косвенного спонсора» войны в Донбассе

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов убежден, что помимо США свою помощь Украине активно предлагают и другие страны. В беседе с «Политикой Сегодня» специалист обратил внимание на Турцию, которая все теснее сотрудничает с украинским командованием и поставляет Киеву корветы и беспилотные комплексы Bayraktar.

«В военном отношении это сотрудничество для России серьезной опасности не несет, но в локальных конфликтах оно играет крайне негативную роль. Украине позволяют говорить о союзнических отношениях с Турцией. <…> Идет подпитка киевского режима деньгами Анкары. Украина поставляет в Турцию свои моторы, двигатели и турбины, а вырученные деньги использует не для улучшения благосостояния граждан, а для ведения войны на Донбассе. Турция выступает косвенным спонсором этой войны», — объяснил военный эксперт.

В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Турция построит для ВМС Украины военный корабль к 2023 году. Тем временем президент Реджеп Эрдоган продолжает называть Крым «украинский территорией», считая свою позицию «принципиальным решением».