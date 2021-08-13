The National Interest: Россия может захватить Прибалтику «менее чем за сто часов»

В США рассказали, как будет проходить гипотетическое «вторжение» России в Прибалтику. По мнению обозревателя Себастьена Роблина, РФ сможет захватить все ключевые точки в регионе «менее чем за сто часов». Об этом он написал в статье для американского издания The National Interest.
Военный эксперт пояснил, что гипотетическое «вторжение» российской армии на территорию прибалтийских стран может произойти через Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой длиной около 100 километров. Эта «брешь», по его словам, станет «ахиллесовой пятой» НАТО в случае конфликта с РФ.
Российская сторона может атаковать этот участок с нескольких направлений, предположил Роблин. Таким образом ей удастся перерезать колонны войск Альянса, которые отправят на помощь прибалтийским странам.
«Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят провоцировать обмен тактическими ядерными ударами, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», — подчеркнул автор.
Впрочем, подобный сценарий вооруженных действий в прибалтийском регионе Роблин назвал маловероятным.
«Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», — убежден автор статьи.
Тем не менее Альянсу следует укрепить обороноспособность Сувалкского коридора, разместив там дополнительные военные силы, чтобы снизить риск разрушительной войны с Москвой, добавил эксперт NI.
Ранее американский полковник в отставке Марк Ганцингер предрек Альянсу поражение в войне с РФ и Китаем из-за того, что Пентагон выбрал неправильную стратегию развития ВВС. Как он пояснил в статье изданию Defense News, США не смогут отразить нападение равного противника, защитить страну и сдержать ядерный удар.
Чтобы это исправить, НАТО потребуется сильная армия, которая может одновременно наступать вглубь территории противника и наносить масштабные и точные удары.