В США рассказали, как будет проходить гипотетическое «вторжение» России в Прибалтику. По мнению обозревателя Себастьена Роблина, РФ сможет захватить все ключевые точки в регионе «менее чем за сто часов». Об этом он написал в статье для американского издания The National Interest.

Военный эксперт пояснил, что гипотетическое «вторжение» российской армии на территорию прибалтийских стран может произойти через Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой длиной около 100 километров. Эта «брешь», по его словам, станет «ахиллесовой пятой» НАТО в случае конфликта с РФ.

Российская сторона может атаковать этот участок с нескольких направлений, предположил Роблин. Таким образом ей удастся перерезать колонны войск Альянса, которые отправят на помощь прибалтийским странам.

Федеральное агентство новостей /

«Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят провоцировать обмен тактическими ядерными ударами, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», — подчеркнул автор.

Впрочем, подобный сценарий вооруженных действий в прибалтийском регионе Роблин назвал маловероятным.

«Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», — убежден автор статьи.

Тем не менее Альянсу следует укрепить обороноспособность Сувалкского коридора, разместив там дополнительные военные силы, чтобы снизить риск разрушительной войны с Москвой, добавил эксперт NI.

Федеральное агентство новостей /

Ранее американский полковник в отставке Марк Ганцингер предрек Альянсу поражение в войне с РФ и Китаем из-за того, что Пентагон выбрал неправильную стратегию развития ВВС. Как он пояснил в статье изданию Defense News, США не смогут отразить нападение равного противника, защитить страну и сдержать ядерный удар.

Чтобы это исправить, НАТО потребуется сильная армия, которая может одновременно наступать вглубь территории противника и наносить масштабные и точные удары.