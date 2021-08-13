Оторвался от реальности. Почему Моору не стоило выписывать щедрые премии чиновникам

Решение губернатора Тюменской области Александра Моора о выделении многомиллионных премий чиновникам в преддверии выборов является необдуманным. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» высказал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Ранее глава региона подписал распоряжение о выписке более 214 миллионов рублей на премии для местных госслужащих. Денежные средства были взяты из федерального гранта, выделенного Тюменской области за достижения в социальной и экономической сферах.

«Чиновники — это тоже люди, они эффективно стараются работать и должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются», — объяснил свой поступок губернатор во время пресс-конференции.

Согласно постановлению Моора, большая часть премиального бюджета — 48,2 млн рублей — отошла мэрии Тюмени. Госслужащим из Тобольска выписали 18,6 млн рублей, а чиновникам Тюменского района — 11 млн рублей. Старовойтов оценил подобные траты как нерациональные.

«Губернатор Тюменской области немножко оторвался не только от внутриполитического контекста, но и от прямых поручений президента. Неоднократно озвучивалось, что власть должна быть скромна, умерена в потреблении и учитывать общее состояние жизни в России. Поэтому решение Моора недопустимо, возмутительно и говорит о том, что он не до конца осознает происходящее в стране», — сказал политолог.

Ксения Барладян /

Не стоит забывать, что Моор является членом Высшего совета партии «Единая Россия». Его распоряжение поощрить госслужащих в преддверии сентябрьских выборов в РФ «с большой долей вероятности может повредить партии и ее кандидатам» в этом электоральном цикле. Старовойтов полагает, что противники «Единой России» неизбежно воспользуются этим решением губернатора в своих целях.

«В данном случае губернатор Тюменской области подложил «Единой России» свинью, по-другому, наверно, это не назовешь», — сказал собеседник «ПС».

Стоит отметить, что во время прошедшей накануне пресс-конференции Александр Моор рассказал и о состоянии региональной экономики. Он заявил, что Тюменская область постепенно восстанавливается, но пока не может вернуться к показателям 2019 года.