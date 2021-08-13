В России не рассматривают вопрос эвакуации посольства в Афганистане

Возможностей для захвата Кабула у боевиков а ближайшем будущем нет, поэтому вопрос эвакуации посольства не рассматривается, заявил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

Российский дипломат отметил, что к ухудшению обстановки в Афганистане привело затягивание властей Кабула мирных переговоров с представителями запрещенного в России движения "Талибан"1.

Боевики движения ранее заняли уже территорию крупнейших афганских городов Кандагара и Герата, а также провинцию Лашкаргах. Местные власти договорились о прекращении боевых действий на двое суток, чтобы иметь возможность вывезти людей из захваченных населенных пунктов. Кабулов, в свою очередь сообщил, что Россия не рассматривает вопрос эвакуации своего посольства в Афганистане.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что американская дипмиссия планирует покинуть афганскую столицу не раньше конца августа.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации