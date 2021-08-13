Александр Соболев прокомментировал подписание нового контракта со "Спартаком"

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев высказался о продлении контракта с красно-белыми до 2026 года.

Столичный "Спартак" на официальном сайте объявил, что Александр Соболев заключил новое соглашение с клубом, которое будет действовать пять лет. Форвард поблагодарил руководство красно-белых за доверие, а фанатов десятикратных чемпионов России — за поддержку.

"Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен и, когда выхожу на поле, будь это две минуты или весь матч, делаю все, чтобы помочь команде по максимуму", — отметил нападающий.

Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов". Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего, принимавшего участие в 16-м чемпионате Европы по футболу, в 11 миллионов евро.