Ставки высоки. Почему США никогда не решатся на «пиратский» сценарий остановки «СП-2»

США не станут бросать масштабный вызов Германии по «Северному потоку — 2», поскольку любые санкции против немецких компаний будут означать окончательную потерю важного союзника. Об этом «Политике Сегодня» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина о том, что блокировка «СП-2» возможна при условии «колоссального разрыва» отношений между США и Германией.

В эфире телеканала NewsOne Волошин подчеркнул, что подобный «пиратский» сценарий является «единственным реальным способом» остановить строительство газопровода.

Global Look Press / Doug Mills/Consolidated News Photos

«То есть [США — Прим. ред.] нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем», — объяснил Волошин.

В таких условиях, продолжил депутат Верховной рады, действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

«Завтра Америке не понравится, что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — подытожил украинский политик.

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Впрочем, Вашингтон едва ли сможет бросить «масштабный вызов» взаимоотношениям с Берлином, несмотря на то, что «СП-2» по-прежнему остается для американского руководства серьезной проблемой, констатировал Митрахович.

«Правильно Волошин говорит, он опытный дипломат. И метафора "пиратский" [способ] здесь тоже подходит. Но Америка не хочет, чтобы из-за "СП-2" Германия была на грани прекращения восприятия себя как американского союзника. Тут ставки будут намного важнее, чем отдельно взятый газопровод», — объяснил эксперт.

Собеседник издания обратил внимание, что Белый дом мог ввести санкции против немецких компаний, участвующих в проекте, покупающих газ или оказывающих логистические услуги «Газпрому», еще в прошлом году. Однако США этого не сделали, а значит, не станут рисковать и сейчас, когда строительство газопровода практически завершено.

Nord Stream 2 / Axel Schmidt / Axel Schmidt

«Они будут пытаться давить более мягкими способами, будут пытаться затягивать процесс ввода в эксплуатацию, пугать сертификаторов, чтобы они медленно это делали. Будут давить на своих союзников в Европе, чтобы антимонопольное право применялось против "СП-2", это все будет», — заключил Митрахович.

Накануне представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре выразил мнение, что ввод газопровода в эксплуатацию произойдет до конца этого года. Как сообщил 28 июля оператор проекта Nord Stream 2 AG, «СП-2» построен на 99%, судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы.

В конце июля США и Германия обнародовали детали сделки по «СП-2». По соглашению, Вашингтон пообещал не препятствовать завершению строительства проекта в территориальных водах Германии. В свою очередь Берлин обязался добиться продления контракта по транзиту российского газа через Украину.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на днях заявил, что глава государства намерен обсудить на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель гарантии энергетической безопасности для республики после запуска «СП-2».

По словам Никифорова, украинскому руководству необходимо узнать реакцию Запада, «если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением». Переговоры пройдут 22 августа в Киеве.