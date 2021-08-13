Лавров назвал суммы премиальных российских медалистов ОИ-2020 в Токио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскрыл суммы вознаграждений российским спортсменам, которые стали призерами 32-х летних Олимпийских игр.

Правительство РФ утвердило вознаграждение для спортсменов, завоевавших медали летней Олимпиады в Токио. Так, победители турнира получат по 4 миллиона рублей. Обладателям серебряных и бронзовых медалей ОИ-2020 выплатят по 2,5 и 1,7 миллиона рублей соответственно.

Летняя Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступала на турнире под флагом ОКР. Спортсмены из РФ сумели завоевать 71 медаль.