«Это больная тема»: актриса фильма «Солнцепек» призвала прекратить войну в Донбассе

Актриса Марина Денисова, исполняющая одну из главных ролей в фильме режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепек», поддержала мнение представителя самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Родиона Мирошника. Ранее он заявил, что картина является подтверждением того, что о драматической ситуации на востоке Украины россияне помнят.

В комментарии «Политике Сегодня» Денисова рассказала, что на стрельбу по мирным жителям нельзя смотреть через призму политики. Обстрелы украинских силовиков — это акт жестокости по отношению к невинным людям, поэтому рассказывать об этом на киноэкране необходимо.

«Вмешиваться в политику я не могу, я актриса. Не могу сказать, кому фильм больше нужен, — российскому зрителю или жителям Луганска. Но я знаю одно: война – это страшно, и она не нужна никому. Я против войны, у меня папа – афганец. И я не понаслышке знаю, что это такое. Я выросла с человеком, который воевал, поэтому для меня это очень больная и глубокая тема. <…> Нужно снимать кино о людях на войне и понимать бессмысленность этой войны», — заявила актриса.

Федеральное агентство новостей /

Марина Денисова играет роль Нины — возлюбленной главного героя Влада Новожилова, бывшего участника Афганской войны (его играет актер Александр Бухаров). Зритель видит попытки Новожилова вывезти семью и близких из-под огня украинской армии во время событий 2014 года.

Ранее продюсер фильма Сергей Щеглов объяснял, почему в фильме так много реалистичных сцен боевых действий.