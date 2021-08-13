Защита и обвинение начали процедуру обжалования приговора Соболь

Сразу обе стороны судебного процесса по делу Любови Соболь подали заявление на обжалование приговора соратницы Навального.

Ранее бывшему юристу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) вынесли обвинительный приговор.

Суд назначил Соболь ограничение свободы сроком на полтора года. Женщина обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время призывов выходить на акции протеста из-за дела Алексея Навального.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России