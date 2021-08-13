Ученые доказали, что любители выпить чаще заражаются COVID-19

Группа американских ученых обнаружила связь между употреблением алкоголя и заражением коронавирусом.

Люди, которые любят употреблять спиртные напитки, в два раза чаще других заболевают COVID-19. При этом те, кто не пьют алкоголь в принципе, на 18% реже страдают от тяжелых последствий этой опасной инфекции, заявили ученые из Индианского университета в Блумингтоне.

"Изменения, вызванные алкоголем, осложняют соблюдение противоэпидемических правил", — заявили они в статье, опубликованной на medRxiv.

Кроме того ученые сообщили, что алкогольные напитки серьезно ослабляют иммунитет. Это, в свою очередь, нередко приводит к респираторным осложнениям.