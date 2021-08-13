«Гавкаем по указке Запада»: экс-депутат Спивак раскритиковал Киев за санкции против Минска

Санкции Украины против Белоруссии приведут Киев к потере крупного торгового партнера и дружеских отношений с союзником. Об этом заявил экс-депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак.

В эфире телеканала «Украина 24» он напомнил о случаях, когда Белоруссия приходила на помощь Украине и выручала в тяжелых ситуациях. В качестве примера он привел ситуацию, когда в 2020 году на Львовскую область обрушилось наводнение. Тогда Минск отправил 30 тонн гуманитарного груза.

«Мы на хрена вводим санкции против Лукашенко, что плохого он нам сделал? <...> Дружеское к нам государство, которое было на 2020 год в торговом партнерстве: импорта 1,3 миллиарда, экспорта 3 миллиарда. Что не устраивало?» — спросил экс-депутат.

Спивак отметил, что Белоруссия стала для Украины главным поставщиком электроэнергии, битума и нефтепродуктов, а в ответ страна поставляла соседям сельскохозяйственные культуры, удобрения и стройматериалы.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Однако наиболее «отвратительным» моментом в сложившейся ситуации экс-депутат назвал то, что Украина, игнорируя собственные интересы, действует по поручениям Запада.

«Самое обидное мне за свою страну в том, что мы гавкаем как собачонки по указке сверху. Вот нам сказали гавкать против "Северного потока — 2", мы два года гавкали. А "Северный поток" построили, и мы теперь остались ни с чем. Теперь нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко», — резюмировал Спивак.

Несмотря на определенные старания со стороны киевских властей, специалисты сходятся во мнении, что в США недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского. Например, политолог Алексей Мартынов назвал несколько факторов, из-за которых администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в скором времени может «продавить» отставку украинского лидера.