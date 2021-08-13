Археологи нашли в Индии древний кинжал возрастом около 2500 лет

Археологи в индийском штате Тамил Наду обнаружили древний клинок времен цивилизации Килади, созданный 2500 лет назад.

На месте раскопок исследователи нашли несколько древних строений. Скорее всего раньше там располагался крупный процветающий город, который со временем пришел в запустение. Артефакты были обнаружены в деревне Контагай. Археологи пока не смогли установить причину исчезновения цивилизации.

Одной из самых ценных находок стал кинжал с сохранившейся деревянной рукоятью, которая, по предположениям ученых, принадлежал древнему воину. Длина кинжала достигает 40 см, из-за коррозии его удалось извлечь без повреждений. Точное датирование проведут в лаборатории США, где имеется передовое оборудование.

Археологи во время раскопок в Испании обнаружили останки женщины, которая жила 14 тысяч лет назад. Скелет сохранился почти полностью, но череп находится в не очень хорошем состоянии, передает телеканал "360".